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Российские журналисты попали под обстрел украинских боевиков в Донбассе

Происшествия

Украинские боевики произвели обстрел Старомихайловки

Донецк, 17 августа 2018, 23:43 — REGNUM  Российские журналисты Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) попали под обстрел украинских боевиков в Донбассе. Об этом сегодня, 17 августа, сообщают «Вести».

Обстрел произошел в районе населенного пункта Старомихайловка. Украинская сторона открыла огонь во время работы представителей Красного креста, которые были вынуждены укрыться в убежище. Также под обстрел попали журналисты ВГТРК, находившиеся в этом районе.

К счастью, в результатет обстрела никто не пострадал. После прекращения огня сотрудников Красного креста и журналистов эвакуировали за пределы населенного пункта.

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