В Мексике силовики конфисковали 50 тонн синтетических наркотиков

Мехико, , 23:41 — REGNUM В мексиканском штате Синалоа морскими пехотинцами Мексики обнаружены и изъяты около 50 тонн наркотических веществ синтетистеческого происхождения, сообщает 17 августа газета Excelsior.

По информации издания, предположительно, вещество является кристаллическим метамфетамином. Это самая крупная партия наркотиков из когда-либо изъятых на территории Мексики.

Сообщается, что рядом с двумя складами наркотиков была расположена лаборатория по их производству. О задержанных наркоторговцах ничего не сообщается.

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