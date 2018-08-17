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В Мексике силовики конфисковали 50 тонн синтетических наркотиков

Происшествия

Это самая крупная партия наркотиков из когда-либо изъятых в истории страны

Мехико, 17 августа 2018, 23:41 — REGNUM  В мексиканском штате Синалоа морскими пехотинцами Мексики обнаружены и изъяты около 50 тонн наркотических веществ синтетистеческого происхождения, сообщает 17 августа газета Excelsior.

По информации издания, предположительно, вещество является кристаллическим метамфетамином. Это самая крупная партия наркотиков из когда-либо изъятых на территории Мексики.

Сообщается, что рядом с двумя складами наркотиков была расположена лаборатория по их производству. О задержанных наркоторговцах ничего не сообщается.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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