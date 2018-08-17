В Киеве «полиция Крыма» накрыла банду «магов»

Киев, , 23:30 — REGNUM Сотрудники полиции украинской организации «Автономная республика Крым» ликвидировала в Киеве группу мошенников, выманивавших у своих жертв крупные суммы денег за проведение «магических ритуалов», сообщила пресс-служба национальной полиции 17 августа на официальной странице ведомства.

«Магические ритуалы» стоили $40−60 тыс. Обманутым жертвам, которые пытались вернуть деньги, мошенники угрожали «кармической расправой».

В офисе преступников полиция выявила данные о сотне пострадавших, а также пособия по обману и запугиванию людей.

Банда действовала около двух лет. Помимо «магии», злоумышленники занимались продажей биологически активных добавок. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в июне 2018 года участника телешоу «Битва экстрасенсов» осудили за хранение наркотиков, которые тот называл «волшебной солью» для проведения ритуалов.

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