В Петербурге после гибели рабочего обнаружились другие небезопасные фасады

Санкт-Петербург, , 22:27 — REGNUM В Петербурге обнаружились небезопасные строительные леса в центре города. Фонд капитального ремонта проверил 50 адресов после того, как на Гражданской улице, 8, леса обрушились, что привело к госпитализаици рабочих и гибели одного из них. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Инцидент произошел 14 августа. С 15 августа инженеры строительного контроля Фонда капремонта проверяют строительные леса по другим адресам, где идет капитальный ремонт фасадов. Всего в программу капремонта на 2018 год включено 122 таких здания. На данный момент специалисты проверили 50 из них.

Уже обнаружились новые проблемы в Адмиралтейском районе. «Наиболее серьезные нарушения — установка несогласованной конструкции деревянных лесов без огнезащиты, отсутствие настилов на лесах — инженеры строительного контроля выявили по адресу Бронницкая улица, дом 5», — заявили в Жилищном комитете Петербурга.

Теперь работы на адресе приостановили. Возобновить их можно будет после того, как замечания будут устранены, а инженеры строительного контроля подтвердят этот факт.

На Бронницкой улице работает ООО «Стилес». Как уточнили в Смольном, ежедневные проверки безопасности строительных лесов продолжаются, Фонд предполагает завершить работу к середине следующей недели.

Напомним, ЧП с обрушением строительных лесов случилось 14 августа на Гражданской улице, 8. При обрушении участка строительных лесов разбились рабочие, всего пострадало пять человек, трое были госпитализированы, позднее один из них скончался. Работы вела подрядная организация ООО «Альтернатива», по утверждению чиновников, она не соблюдала технику безопасности.