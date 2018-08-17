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Вертолёт совершил жёсткую посадку в Рязанской области

Происшествия

В результате аварии пострадал один человек

Рязань, 17 августа 2018, 22:26 — REGNUM  Легкомоторный вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку вечером 17 августа в Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, авария произошла возле населённого пункта Милованово Спасского района. В результате ЧП пострадал один человек.

В управлении СК по Рязанской области сообщили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка. Согласно предварительным данным, вертолёт осуществлял перелёт по маршруту Рязань-Шацк, на борту находился пилот 1976 года рождения.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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Авиапроисшествия
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