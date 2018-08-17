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ВСУ обстреляли Старомихайловку из малокалиберной автоматической пушки

Происшествия

Поступили точные данные о последствиях

ВСУ обстреляли Старомихайловку из малокалиберной автоматической пушки
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Соледар, ДНР, 17 августа 2018, 21:29 — REGNUM  В результате обстрела поселка Старомихайловка из украинской БМП-2 повреждения получили семь домов и ЛЭП, сообщили 17 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Один дом загорелся, в трех домах повреждена кровля, в трех домах выбиты стекла. Также в результате обстрела по одному адресу были повреждены хозяйственные постройки и убита корова. К счастью, ни один мирный житель не пострадал.

Напомним, Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту артиллерийского обстрела ВСУ гражданских объектов в Горловке, в результате которого ранение получил один мирный житель.

Читайте подробнее: СКР возбудил еще два уголовных дела после обстрелов в Донбассе

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Действия ВС Украины в Донбассе
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