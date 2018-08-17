Не смогли. Эстонские военные прекратили поиски ракеты «воздух – воздух»

Таллин, , 21:12 — REGNUM Эстонские военные перестали искать потерявшуюся ракету «воздух — воздух», ошибочно запущенную истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией, сообщает 17 августа официальный сайт эстонского военного ведомства.

Командующий эстонскими ВВС полковник Рийво Валге заявил, что поиски ракеты не увенчались успехом и прекращены.

Изучив все имевшиеся у них данные, эстонские военные пришли к выводу, что неуловимая испанская ракета или взорвалась в воздухе, или не взрывалась и упала на землю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военное ведомство Эстонии сообщило, что их система радиолокации не в состоянии отслеживать объекты такого типа, так как они «очень маленькие и очень быстрые».

Напомним, боевая ракета класса «воздух — воздух» была случайно выпущена 7 августа истребителем ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000.

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