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Не смогли. Эстонские военные прекратили поиски ракеты «воздух – воздух»

Происшествия

Эстонское военное ведомство пришло к заключению, что ракета или взорвалась в воздухе, или осталась целой

Не смогли. Эстонские военные прекратили поиски ракеты «воздух – воздух»
Иллюстрация: Desktopwallpapers.org.ua
В небе

Таллин, 17 августа 2018, 21:12 — REGNUM  Эстонские военные перестали искать потерявшуюся ракету «воздух — воздух», ошибочно запущенную истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией, сообщает 17 августа официальный сайт эстонского военного ведомства.

Командующий эстонскими ВВС полковник Рийво Валге заявил, что поиски ракеты не увенчались успехом и прекращены.

Изучив все имевшиеся у них данные, эстонские военные пришли к выводу, что неуловимая испанская ракета или взорвалась в воздухе, или не взрывалась и упала на землю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военное ведомство Эстонии сообщило, что их система радиолокации не в состоянии отслеживать объекты такого типа, так как они «очень маленькие и очень быстрые».

Напомним, боевая ракета класса «воздух — воздух» была случайно выпущена 7 августа истребителем ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000.

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Военные учения
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