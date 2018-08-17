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ДНР: Представителей ОБСЕ обстреляли украинские боевики

Происшествия

Обстрел со стороны защитников Донбасса лишен смысла

ДНР: Представителей ОБСЕ обстреляли украинские боевики
© ИА Красная Весна
ОБСЕ. ДНР.

Соледар, ДНР, 17 августа 2018, 21:27 — REGNUM  Провокационный обстрел патруля ОБСЕ на окраине населенного пункта Гольмовский велся украинской стороной, заявили 17 августа представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

«Любому здравомыслящему человеку очевидно, что присутствие на месте инцидента представителей народной милиции ДНР и заинтересованность в проведении согласованных ремонтно-восстановительных работ исключает нарушения с нашей стороны», — отметил руководитель представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК Руслан Якубов.

Напомним, утром 17 августа пятеро представителей ОБСЕ попали под украинский обстрел на северо-восточной окраине поселка Гольмовский. Члены миссии услышали два взрыва, затем прозвучало около десяти выстрелов из стрелкового оружия. Представители ОБСЕ уверены, что пули пролетели над их головами.

Патруль ОБСЕ совместно с коммунальщиками ДНР выехал на ремонт поврежденной украинскими боевиками опоры ЛЭП.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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