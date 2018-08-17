После крушения моста в Италии пропавшими без вести остаются пять человек

Генуя, Италия, , 20:14 — REGNUM После уточнения информации о пострадавших при крушении моста в Генуе в списках пропавших без вести остаются пять человек, сообщает 17 августа служба Гражданской обороны Италии.

Ранее главный прокурор Генуи заявлял о том, что под обломками моста могут оставаться от 10 до 20 человек.

На данный момент известно, что при обрушении 200-метрового участка автомобильного моста в Генуе погибли 38 человек, десять человек остаются в больницах, при этом состояние девяти из них оценивается как тяжелое.

Тем не менее эти списки могут быть дополнены, так как поисковые работы и разбор обломков на месте трагедии еще продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в Генуе обрушилась часть автомобильного моста. С 70-метровой высоты при этом рухнули более 30 легковых и грузовых автомобилей.