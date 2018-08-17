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В Удмуртии теплоход с пассажирами врезался в причал

Происшествия

На борту находились около 200 человек

В Удмуртии теплоход с пассажирами врезался в причал
Mike1979 Russia
Теплоход

Ижевск, 17 августа 2018, 19:46 — REGNUM  Пассажирский теплоход «Капитан Пушкарев», следовавший по маршруту Ярославль — Пермь — Ярославль, на реке Кама врезался в причал в Сарапуле. По данному факту транспортная региональная прокуратура проводит проверку, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве Приволжского федерального округа.

На борту судна находились 147 пассажиров, в числе которых шестеро детей, а также 49 членов экипажа. Никто из участников инцидента не пострадал. Запланированная в Сарапуле стоянка была продлена на три часа.

Теплоход получил повреждения лакокрасочного покрытия, также упал навес пассажирской зоны понтона и его дежурное помещение. При осмотре судна было установлено отсутствие течи и препятствующих движению повреждений. Теплоход отправился по маршруту в Пермь.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, причиной происшествия стала ошибка капитана судна и неблагоприятные погодные условия, а именно — сильный ветер во время причаливания.

После завершения прокурорской проверки будет принято решение о необходимости применить меры реагирования.

По данным прокуратуры, теплоход принадлежит ООО «Академфлот» (Самара).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале июля в Якутии пассажирский прогулочный теплоход «Ракета — 269» сел на мель на реке Лене. На борту судна находились 59 человек. После происшествия шестеро пассажиров, включая трехлетнего ребенка, были госпитализированы, однако двое затем были отпущены домой.

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