Пожар в пригороде Лондона. С огнем борются десятки пожарных расчетов

Лондон, , 19:39 — REGNUM Крупномасштабный пожар вспыхнул в одном из пригородов Лондона, сообщает 17 августа ВВС.

Огонь полностью охватил трехэтажное здание, в котором шел ремонт. Столб черного дыма виден из соседних районов города.

В тушении пожара участвуют 30 пожарных расчетов, однако возгорание потушить не удается.

Жильцам близлежащих домов рекомендовано наглухо закрыть окна, чтобы избежать искр и отравления угарным газом.

Причины возгорания пока неизвестны.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в здании Мосгорсуда из-за задымления началась эвакуация