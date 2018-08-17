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Пожар в пригороде Лондона. С огнем борются десятки пожарных расчетов

Происшествия

Полностью охвачено огнем крупное трехэтажное здание

Пожар в пригороде Лондона. С огнем борются десятки пожарных расчетов
Великий лондонский пожар. Неизвестный художник

Лондон, 17 августа 2018, 19:39 — REGNUM  Крупномасштабный пожар вспыхнул в одном из пригородов Лондона, сообщает 17 августа ВВС.

Огонь полностью охватил трехэтажное здание, в котором шел ремонт. Столб черного дыма виден из соседних районов города.

В тушении пожара участвуют 30 пожарных расчетов, однако возгорание потушить не удается.

Жильцам близлежащих домов рекомендовано наглухо закрыть окна, чтобы избежать искр и отравления угарным газом.

Причины возгорания пока неизвестны.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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