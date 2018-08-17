Хищения квартир и убийство: банда из Красноярского края пойдёт под суд

Красноярск, , 18:57 — REGNUM Пятеро жителей Красноярского края предстанут перед судом за тяжкие и особо тяжкие преступления: махинации с квартирами, незаконное лишение свободы, убийство. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении злоумышленников утвердил замгенпрокурора РФ Иван Семчишин.

По версии следствия, участники преступной группы разработали план, согласно которому заключали договоры аренды дорогостоящих квартир с жителями Красноярска. Затем, используя изготовленные от имени собственников жилья поддельные документы, они осуществляли регистрацию перехода права собственности на участников преступной группы. Как сообщили ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ, таким образом члены группы похитили две квартиры и собирались похитить третью. Они также похитили деньги коммерческой организации, заложив в ломбард одну из незаконно полученных квартир.

Осуществляя свои преступные замыслы, злоумышленники незаконно лишили свободы, а затем убили мужчину, который стал свидетелем преступления.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Красноярский краевой суд. В Генпрокуратуре уточнили, что ранее были осуждены трое других соучастников указанных преступлений. Они получили наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима на сроки от 17 лет до 17 лет 9 месяцев.

Расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, несколько лет назад в Красноярске действовали «чёрные риелторы», которые ради собственной наживы совершили жестокое убийство. Женщина, её супруг и дальний родственник летом 2013 года убили женщину с двумя дочерьми ради двух миллионов рублей, полученных от продажи квартиры. Приговором суда риелтору, её супругу и родственнику было назначено наказание в виде 19, 24 и 23 лет лишения свободы соответственно.

Читайте также: В Красноярске риелтор получила 19 лет тюрьмы за убийство клиентов