Предприниматель вернул налогов на 170 млн в нижегородский бюджет

Нижний Новгород, , 18:39 — REGNUM Компания, занимающаяся реализацией продуктов питания на нижегородском рынке, уклонилась от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму, превышающую 114 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, в течение двух лет директор предприятия создал схему уклонения от уплаты налогов — он создал сеть торговых точек, которые были оформлены на разных лиц, минимизировав таким образом налогооблагаемую базу.

В связи с компенсацией ущерба расследование уголовного дела прекращено. Предприниматель выплатил в бюджет 169 млн рублей с учетом пени и доначисленных налогов.

ИА REGNUM напоминает, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Нижегородской области за первое полугодие 2018 года составил 72 млрд рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Максимальный рост отмечен по налогу на прибыль организаций — на 11% больше, чем годом ранее, или 21 млрд рублей.