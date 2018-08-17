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В Крыму задержали бутлегеров с Кавказа

Происшествия

Контрафактную водку преступники продавали в гостиницы и рестораны южного берега Крыма

Симферополь, 17 августа 2018, 16:59 — REGNUM  Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с местным МВД перекрыли крупный канал поставки контрафактного спирта на полуостров. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба УФСБ.

«Жители Северного Кавказа на протяжении 2018 года ввозили по поддельным документам на территорию полуострова этиловый спирт, который затем использовался для изготовления контрафактной водки. Впоследствии данная продукция распространялась в гостиничных и ресторанных комплексах ЮБК», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, 15 августа в Джанкое задержали фуру с крупной партией этилового спирта объёмом более 30 тонн, общая стоимость которого оценена в 1,5 млн рублей.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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