В Крыму задержали бутлегеров с Кавказа

Симферополь, , 16:59 — REGNUM Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю совместно с местным МВД перекрыли крупный канал поставки контрафактного спирта на полуостров. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба УФСБ.

«Жители Северного Кавказа на протяжении 2018 года ввозили по поддельным документам на территорию полуострова этиловый спирт, который затем использовался для изготовления контрафактной водки. Впоследствии данная продукция распространялась в гостиничных и ресторанных комплексах ЮБК», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, 15 августа в Джанкое задержали фуру с крупной партией этилового спирта объёмом более 30 тонн, общая стоимость которого оценена в 1,5 млн рублей.