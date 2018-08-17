Власти Италии: концессионеры моста в Генуе должны «открыть кошельки»

Генуя, Италия, , 15:47 — REGNUM Дочерняя компания группы Benetton — Autostrade должна оказать финансовую помощь родственникам погибших в результате обрушение моста Моранди в Генуе, а также пострадавшим в результате трагедии и администрации города, написал на своей странице в Twitter в пятницу, 17 августа, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Компания должна «открыть свои кошельки», написал вице-премьер. Ранее Сальвини оценивал необходимую сумму компенсации в 500 млн евро.

Другой вице-премьер, Луиджи Ди Майо, в свою очередь, отметил, что правительство настаивает на разрыве концессионного соглашения с группой Benetton без выплаты какой бы то ни было компенсации, а также на штрафе в размере до 150 млн евро.

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Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 38 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии, десять по-прежнему считаются пропавшими без вести. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС, ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт и взыскать с группы Benetton крупный штраф.