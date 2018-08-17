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В ограблении родителей Маттео Сальвини не нашли политического следа

Происшествия

Родители вице-премьера стали жертвами рядовых грабителей

Милан, Италия, 17 августа 2018, 15:16 — REGNUM  Ограбление миланского дома родителей Маттео Сальвини не было связано с политической деятельностью вице-премьера Италии, полагают сотрудники спецслужб, передает информагентство Ansa в пятницу, 17 августа.

Следователи считают, что злоумышленники выбрали «место работы» случайно. Один из аргументов в пользу этой версии — то, что преступники, вероятно те же самые, «поработали» и в еще одной пустующей квартире в том же здании, отмечает издание.

Преступление было совершено днем ранее, в четверг, 16 августа — злоумышленники проникли в дом родителей Сальвини и похитили столовое серебро, а также сейф. Хозяева в это время отсутствовали — на середину августа в Италии традиционно приходится разгар сезона отпусков.

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Политическая жизнь Италии
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