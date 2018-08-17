В Москве задержан экс-глава национальной автономии народов Дагестана

Москва, , 14:39 — REGNUM В Москве 17 августа была задержана группа выходцев из Дагестана. Среди них оказался Магомед Рашидов, известный как бывший глава региональной национально-культурной автономии народов Дагестана в Пятигорске. Он также является близким другом экс-главы дагестанского отделения ПФР Сагида Муртазалиева, находящегося в розыске по уголовному делу о терроризме.

Магомед Рашидов — уроженец Каспийска. Он известен в криминальных кругах как Мага-итальянец. По данным РЕН ТВ, он является активным членом криминального сообщества, не раз попадал в криминальные хроники, в том числе в связи со взрывом гранаты в кафе «Золотая турка» 11 мая 2017 года. Следствие рассматривало этот инцидент как покушение на Рашидова.

Сегодняшнее задержание правоохранителями в Москве четверых уроженцев Дагестана, предположительно, связано с подозрением на их участие в преступной группе, предполагает «Черновик».