Следствие просит продлить арест еще пяти фигурантам по делу «Зимней вишни»

Кемерово, , 14:13 — REGNUM Следователи направили в Центральный районный суд Кемерово ходатайства о продлении срока ареста еще пяти фигурантам уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», говорится 17 августа на сайте суда.

Так, следствие просит продлить арест управляющей ТРЦ Надежде Судденок, генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, владелец ТРЦ) Юлии Богдановой, техническому директору ККК Георгию Соболеву, а также руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и работнику этой компании Александру Никитину.

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Напомним, ранее в суд поступили аналогичные ходатайства следователя о продлении ареста бывшей руководительницы инспекции Госстройнадзора Танзили Комковой и сотруднику частного охранного предприятия, отключившего систему оповещения о пожаре, Сергею Антюшину.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово, унесший жизни 60 человек, произошёл 25 марта. По уголовным делам, возбуждённым после трагедии, в качестве фигурантов в настоящее время проходят 11 человек.

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