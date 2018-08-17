На Алтае проводят проверку после аварийной посадки вертолета Ми-8

Горно-Алтайск, , 13:43 — REGNUM Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 на Алтае, сообщает 17 августа пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, инцидент произошел 16 августа около 11:00 по местному времени в Чемальском районе. Воздушное судно совершило экстренную посадку после срабатывания аварийной сигнализации в 4,5 километрах от села Еланда.

В этот момент на борту вертолета, который совершал экскурсионный полет, находились 13 пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Известно, что Ми-8 принадлежит авиакомпании «АлтайАвиа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на леднике в Таджикистане совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 13 альпинистов и трое членов экипажа. Группа возвращалась в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони — бывший пик Коммунизма, высочайшая вершина Таджикистана.

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