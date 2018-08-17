Тела альпинистов, погибших в Таджикистане, отправлены в Россию

Душанбе, , 13:14 — REGNUM На родину отправлены тела троих российских альпинистов, погибших в результате жесткой посадки в горах Восточного Памира. Самолет частной таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» вылетел в Москву из аэропорта Душанбе ранним утром 17 августа, сообщает «Спутник Таджикистан».

Все трое погибли в авиапроисшествии 12 августа. На борту находились 18 человек: 15 альпинистов (13 из них — граждане России) и трое членов экипажа — граждане Таджикистана. Кроме троих россиян в ЧП погибли двое летчиков.

Вертолет Ми-8, принадлежавший Национальной гвардии Таджикистана и арендованный туристической компанией, забирал спортсменов после того, как они покорили высочайшую точку бывшего СССР — Пик Исмоила Сомони (ранее — Пик Коммунизма, высота 7 496 м.). Однако позже из-за сильного ветра пилоты были вынуждены совершить жесткую посадку.

Из-за сложных погодных условий спасательная операция была начата только на утро 13 августа. Пострадавшие доставлены в столичный медицинский центр с травмами различной степени тяжести. В реанимации остаются двое — гражданка России и гражданин Испании.

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