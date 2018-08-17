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Нелегальная свалка под Ярославлем оказалась старым мусорным полигоном

Происшествия

Его разворошили охотники за металлом

Нелегальная свалка под Ярославлем оказалась старым мусорным полигоном
Иллюстрация: Евгения Овод
Свалка под Ярославлем

Ярославль, 17 августа 2018, 12:55 — REGNUM  В деревне Юрятино Ярославского района неизвестные раскопали мусорную свалку полувековой давности в поисках металлолома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского района района.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в районе деревни Юрятино Ярославского района неделю назад обнаружили большую свалку отходов пластика вперемешку с землей. Рядом были видны свежие следы протектора на грунтовой дороге.

В администрации района отреагировали на сигнал — на место выехали специалисты администрации. Как выяснилось, на этом месте до 1968 года располагался мусорный полигон. После открытия нового полигона в районе деревни Скоково котлован засыпали землей и утрамбовали. Но его месте вырос борщевик.

Один умелец решил, что можно раскопать свалку и найти там металлолом. Он нанял для этого частный экскаватор. В ближайшее время мы собирается решить, что делать с этой свалкой. Либо это будет рекультивация — засыплем вскрытый мусор грунтом — либо эту свалку будут убирать. Во вторник мы примем окончательное решение», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник управления делами администрации Ярославского муниципального района Светлана Загрузина.

Сотрудники администрации, посидев в засаде два дня, застали экскаватор-нарушитель и написали заявление в полицию по установлению личности «кладоискателя».

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Полигоны и мусорные свалки
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