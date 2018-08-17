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Прокуратура Италии раскрыла преступное сообщество фальсификаторов ветчины

Происшествия

В списках подозреваемых – 62 человека

Прокуратура Италии раскрыла преступное сообщество фальсификаторов ветчины
RitaE
Мясо

Рим, 17 августа 2018, 12:47 — REGNUM  Прокуратура Италии завершила досудебное расследование по делу о преступном сообществе, которое занималось производством и продажей ветчины с фальсификацией защищенных товарных знаков, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 17 августа.

В списки подозреваемых в причастности к организации и деятельности преступного сообщества попали 62 человека, в числе которых — не только мясники, но и один государственный инспектор, который, по-видимому, оказывал содействие с подделкой товарных знаков.

Прокуратура изъяла 270 тысяч окороков на общую сумму в 27 млн евро. Стоимость каждого окорока, таким образом, составляет 100 евро.

Следователи предполагают, что руководители преступного сообщества намеревались зарабатывать не только на продаже фальсификата известной марки, но также получить субсидию от ЕС в размере 400 тысяч евро.

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Экономика Италии
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