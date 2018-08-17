В Ульяновске во время урагана обрушилась крыша – погиб человек

Ульяновск, , 12:11 — REGNUM В Ульяновской области из-за обрушения крыши погиб человек. По данному факту проводится проверка, сообщает следственное управление СКР.

ЧП произошло вечером 16 августа в селе Отрада Засвияжского района Ульяновска. По предварительным данным, из-за сильного порыва ветра обрушилась крыша жилого частного дома и часть кирпичной стены, в результате чего погиб 34-летний местный житель.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, 16 августа Ульяновский центр по гидрометеорологии предупреждал об ухудшении погодных условий, при грозах — усиление юго-западного ветра с порывами до 17−22 м/с. В связи с опасными погодными условиями спасатели рекомендовали ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.