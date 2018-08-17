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Работа после взрыва на шахте в Ростовской области возобновлена

Происшествия

Во время ЧП один человек погиб, пятеро получили травмы

Зверево, Ростовская область, 17 августа 2018, 12:04 — REGNUM  Шахта «Обуховская» в Ростовской области, на которой произошёл взрыв, продолжает работу в штатном режиме.

«Я выезжал на место происшествия — большого взрыва на Шахте не было, просто авария, при которой взорвался один шпуровый снаряд», — цитирует заместителя главы администрации Зверево Сергея Орлова «Коммерсант».

ИА REGNUM напоминает, что один из пострадавших при взрыве на шахте остаётся в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Ещё один горнорабочий находится в состоянии средней степени тяжести. Всего в центральную городскую больницу Зверево доставлено пятеро пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о ЧП в Зверево поступила спасателям 16 августа в 16:50. На место происшествия оперативно выехала следственная группа, которая устанавливает детали произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавший при взрыве на шахте в Ростовской области остаётся в реанимации

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