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В Перми 30 пенсионеров стали жертвами лжегазовщиков

Происшествия

Обвиняемый в организации группы мошенников и обмане пожилых людей пермяк предстанет перед судом

В Перми 30 пенсионеров стали жертвами лжегазовщиков
Цитата из т/с «Мосгаз». Реж. Андрей Малюков. 2012. Россия
Лжегазовщик

Пермь, 17 августа 2018, 11:58 — REGNUM  В Перми в суд переданы материалы резонансного уголовного дела об обмане пожилых людей. Ущерб составил свыше 1,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено в отношении одного фигуранта, который обвиняется в организации преступной группы. В её состав вошли четыре человека, помимо лидера. Мошенники представлялись пенсионерам газовщиками и совершали кражи.

По данным правоохранителей, в марте — апреле 2017 года лжегазовщики успели обмануть 30 пенсионеров. Злоумышленники действовали парами. Пока один отвлекал домовладельца, второй мошенник успевал проникнуть в квартиру, осмотреться и прихватить с собой ценные вещи.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять на слово визитёрам, которые представляются сотрудниками коммунальных служб. Необходимо проверять документы представителей.

В Перми зафиксирован случаи, когда лжегазовщик потребовал с пожилой женщины деньги якобы за замену плиты. Пенсионерка отдала последние сбережения, а взамен ничего не получила. При этом визитёр не предъявил никаких документов и не выписал квитанцию об оплате услуги.

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