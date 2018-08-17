Хакасия вспоминает жертв катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС

Абакан, , 11:56 — REGNUM Хакасия скорбит по жертвам аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей девять лет назад — 17 августа 2009 года.

Катастрофа на СШГЭС унесла жизни 75 человек. Сегодня, 17 августа, жители Хакасии посетили Уйское кладбище и возложили цветы к мемориалу погибшим, сообщил глава региона Виктор Зимин на своей странице в соцсети.

«Наш долг — помнить о земляках, которые отдали свои жизни 17 августа 2009, и поддерживать родственников. Скорбим вместе с вами», — подчеркнул он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции в Хакасии произошла крупнейшая техногенная авария. Из строя вышли все 10 гидротурбин, три из них были разрушены полностью. Погибли 75 человек, 13 — пострадали. Восстановительные работы на СШГЭС были долгими и трудоёмкими. Наиболее пострадавший во время аварии гидроагрегат № 2 запустили в 2014 году.

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