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Крупнейшее наводнение в Индии: число жертв достигло 164 человек

Происшествия

От действий стихии пострадали свыше 200 тыс. человек, вынужденных искать спасения в специализированных лагерях

Крупнейшее наводнение в Индии: число жертв достигло 164 человек
Карло Сарачени. Наводнение

Нью-Дели, 17 августа 2018, 12:11 — REGNUM  Число жертв крупнейшего в столетии наводнения в Индии достигло 164 человек, сообщает 17 августа Al Arabia.

От действий стихии пострадали свыше 200 тыс. человек, вынужденных искать спасения в специализированных лагерях. В спасательных операциях принимают участие военные, используя десятки вертолетов и сотни лодок.

Напомним, крупнейшее наводнение началось в Индии на прошлой неделе, проливные дожди стали причиной многочисленных оползней. Для помощи пострадавшим было организовано порядка 1 тыс. 500 лагерей, способных вместить свыше 220 тыс. человек.

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Наводнения
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