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Под Ростовом-на-Дону микроавтобус с пассажирами попал в ДТП

Происшествия

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Ford Fusion

Ростов-на-Дону, 17 августа 2018, 11:18 — REGNUM  В Ростовской области на трассе Новочеркасск — Багаевская произошла авария с участие пассажирского микроавтобуса. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 17 августа, по предварительным данным, ДТП случилось по вине водителя легкового автомобиля Ford Fusion.

По имеющейся информации, 48-летняя женщина, находившаяся за рулём Ford Fusion, допустила столкновение со встречным Hyundai County. Микроавтобус с 20 пассажирами двигался по маршруту Азовский рынок — посёлок Донской. Из-за удара микроавтобус отбросило в кювет. Никто из пассажиров, по счастливой случайности, не пострадал. Травмы получил водитель микроавтобуса.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Напомним, ранее под Ростовом-на-Дону произошло смертельное ДТП, по факту которого возбуждено уголовное дело. На трассе Ростов — Волгодонск КамАЗ влетел в попутный вахтовый микроавтобус Volkswagen Transporter. В результате аварии три человека погибли, ещё шестеро были госпитализированы. Главным подозреваемым в трагедии стал водитель грузовика, который в момент аварии был пьян.

Аналогичное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе. Погибли шесть человек — пассажиры микроавтобуса.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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