В Красноярском крае младенец умер от разрыва печени

Красноярск, , 10:58 — REGNUM В Красноярском крае умер новорождённый ребёнок. Причиной смерти эксперты назвали разрыв печени, внутреннее кровотечение. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 августа, в Следственном комитете России, уголовное дело по данному факту возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, 10 августа женщину с новорождённым сыном выписали из родильного дома. В этот же день у ребёнка резко ухудшилось самочувствие. Мать вызвала скорую помощь, мальчика незамедлительно госпитализировали, он скончался в больнице. Экспертиза показала, что он умер от разрыва печени, внутреннего кровотечения.

Сейчас следователи изучают врачебную документацию, опрашивают соседей и знакомых семьи. По их словам, семья характеризуется с положительной стороны. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Красноярском крае с января по май 2018 года родилось 13 707 детей. В возрасте до одного года за этот период умер 71 ребёнок, сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате.