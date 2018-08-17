Перестрелка в США: тяжело ранен полицейский

Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Сотрудник полиции американского штата Феникс получил тяжелое ранение во время перестрелки, сообщает 17 августа Fox News.

Офицер полиции был ранен на стоянке, когда выходил из собственной машины, ответной стрельбой он ранил нападавшего. Оба они были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Напомним, вторая поправка к конституции США гарантирует гражданам право на свободное ношение огнестрельного оружия, что становится причиной регулярных перестрелок в государстве.

Попытки ввести ограничение на действие данной поправки натыкаются на сопротивления со стороны стрелковых ассоциаций, а также на оппозицию со стороны Республиканской партии США.

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