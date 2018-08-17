Пятница, 17 Августа 2018 года
11:56:01 МСК

В Карачи резко вырос уровень преступности

Происшествия

С января по июль 2018 года в городе было совершено 199 убийств, а также похищено свыше 18 тыс. мобильных телефонов

Карачи, Пакистан, 17 августа 2018, 10:48 — REGNUM  Правоохранительные органы Пакистана опубликовали информацию о преступлениях, совершенных в Карачи с начала 2018 года, сообщает 17 августа Geo TV.

С января по июль 2018 года в городе было совершено 199 убийств, а также похищено свыше 18 тыс. мобильных телефонов, что почти на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Также сообщается о двух случаях ограбления банков и о 33 случаях вымогательств. Было украдено 12 тыс. 573 мотоцикла и 474 автомобиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Пакистанские власти угрожают заблокировать Twitter

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить