В Карачи резко вырос уровень преступности

Карачи, Пакистан, , 10:48 — REGNUM Правоохранительные органы Пакистана опубликовали информацию о преступлениях, совершенных в Карачи с начала 2018 года, сообщает 17 августа Geo TV.

С января по июль 2018 года в городе было совершено 199 убийств, а также похищено свыше 18 тыс. мобильных телефонов, что почти на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Также сообщается о двух случаях ограбления банков и о 33 случаях вымогательств. Было украдено 12 тыс. 573 мотоцикла и 474 автомобиля.

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