Два здания были повреждены обстрелами ВСУ в Докучаевске

Донецк, , 10:29 — REGNUM Украинские военные четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 16 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреливали республику на донецком и мариупольском направлениях. Применялись минометы, гранатометы, снайперское, крупнокалиберное и стреловое оружие. От обстрелов пострадали два здания в Докучаевске, также были обстреляны еще два населенных пункта.

Сутками ранее ВСУ выпустили по республике 39 боеприпасов.

Напомним, в Донбассе запрещено применять минометы Минскими соглашениями, но украинские каратели не соблюдают никакие договоренности. Так, с 1 июля было объявлено «хлебное» перемирие, но ВСУ продолжают обстреливать республики.

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