Пятница, 17 Августа 2018 года
11:57:04 МСК

Два здания были повреждены обстрелами ВСУ в Докучаевске

Происшествия

Каратели применяли минометы и гранатометы

Донецк, 17 августа 2018, 10:29 — REGNUM  Украинские военные четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 16 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреливали республику на донецком и мариупольском направлениях. Применялись минометы, гранатометы, снайперское, крупнокалиберное и стреловое оружие. От обстрелов пострадали два здания в Докучаевске, также были обстреляны еще два населенных пункта.

Сутками ранее ВСУ выпустили по республике 39 боеприпасов.

Напомним, в Донбассе запрещено применять минометы Минскими соглашениями, но украинские каратели не соблюдают никакие договоренности. Так, с 1 июля было объявлено «хлебное» перемирие, но ВСУ продолжают обстреливать республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские каратели выпустили почти 40 гранат по ДНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить