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В Германии автобус с пассажирами опрокинулся в кювет — есть пострадавшие

Происшествия

Авария произошла рано утром, когда автобус из Ростока в Берлин по невыясненным пока причинам съехал с дорожного полотна и опрокинулся на бок в придорожный кювет

Берлин, 17 августа 2018, 10:25 — REGNUM  Недалеко от города Росток на севере Германии опрокинулся автобус перевозчика Flixbus, в салоне которого находились 50 человек. В результате ДТП шестеро пассажиров транспортного средства были серьёзно травмированы, пишет 17 августа Bild.

Также сообщается о десяти легкораненых в результате происшествия. Отмечается, что авария произошла рано утром, когда автобус из Ростока в Берлин по невыясненным пока причинам съехал с дорожного полотна и опрокинулся на бок в придорожный кювет. По сведениям издания, шоссе A19 перекрыто с 06:30 утра местного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Канаде были госпитализированы двадцать четыре человека. По данным СМИ, автобус сошел с дороги и вылетел в кювет.

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Дорожно-транспортные происшествия
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