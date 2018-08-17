Самолёт «Якутии» совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

Якутск, , 10:24 — REGNUM Выполнявший рейс Якутск-Чокурдах самолёт Ан-24 авиакомпании «Якутия» вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Аварийная посадка прошла благополучно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиаперевозчика.

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ЧП произошло во время набора воздушным судном высоты. На борту сломавшегося в воздухе самолёта помимо членов экипажа находились 32 пассажира. Решение вернуться в аэропорт вылета принял командир самолёта. Причины поломки сейчас устанавливает специальная комиссия. Пассажирам авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства.

Комментируя эту новости, якутяне признаются, что им стало страшно летать самолётами республиканской авиакомпании. «Извините пожалуйста, мы вас чуть не убили», — иронизируют также жители региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая аварийная посадка самолёта в Якутии датируется 19 июля 2018 года. Тогда самолёт «Полярных авиалиний» совершил аварийную посадку в Якутске из-за повреждений, полученных во время полёта.