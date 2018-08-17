В Перми скончалась одна из пострадавших при взрыве на пороховом заводе

Пермь, , 10:21 — REGNUM В Перми скончалась одна из женщин, которые пострадали при взрыве на пороховом заводе в Соликамске. Медики оказались бессильными и не смогли спасти жизнь местной жительницы, которая получила ожоги 80% тела, сообщают местные СМИ. Смерть женщины наступила в ожоговом центре больницы №21.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа на соликамском заводе «Урал» произошла технологическая вспышка пороха. В результате две работницы получили серьёзные травмы. Женщин сначала доставили в больницу Березников, затем бригада санавиации транспортировала пострадавших в краевую столицу.

Добавим, что по факту ЧП на предприятии следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В связи с гибелью одной из пострадавших, скорее всего, последует переквалификация.

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