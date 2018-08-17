Пятница, 17 Августа 2018 года
11:58:06 МСК

Годовалая девочка погибла, выпав из окна в Ульяновске

Происшествия

Ранее с четвёртого этажа выпал четырёхлетний мальчик

Годовалая девочка погибла, выпав из окна в Ульяновске
Falkenpost
Ребенок

Ульяновск, 17 августа 2018, 10:11 — REGNUM  В Ульяновске области ещё один ребёнок выпал из окна. Трагедия произошла 16 августа, девочка упала с девятого этажа и скончалась по дороге в больницу, сообщает областное следственное управление СКР. Ранее с четвёртого этажа выпал четырёхлетний мальчик.

Следственными органами инициирована проверка по факту падения из окна малолетнего ребёнка.

По предварительным данным, вечером 16 августа в Ульяновске из окна квартиры, расположенной на девятом этаже дома по улице Верхнеполевая, выпала девочка в возрасте 1 год и 2 месяца. Ребёнок скончался по дороге в реанимацию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что вечером 2 августа в Ульяновске с четвёртого этажа дома по проспекту 50-летия ВЛКСМ выпал пятилетний мальчик. Ребёнок доставлен в реанимации.

«Уходя в магазин, мать оставила его одного в квартире. Причиной падения стали открытые окна и установленная на них москитная сетка, к которой ребёнок прислонился», — говорят в следственном управлении.

Между тем, в Ульяновской области растёт число трагедий на воде. 14 августа при попытке переплыть Свиягу вместе с друзьями утонул 14-летний подросток, который отстал от группы товарищей. Его тело было обнаружено 15 августа и изъято из воды. В июле в регионе было возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи из троих человек: по предварительным данным, они утонули в машине, сорвавшись с обрыва, в числе погибших — ребёнок. Также в июле травмы получил ребёнок, катаясь на водном аттракционе.

Читайте также: В Ульяновске при попытке переплыть реку утонул подросток

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Падения из окон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить