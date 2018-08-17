«Байкальский летун» утопил в уникальном озере уже второй самолёт

Иркутск, , 10:11 — REGNUM Весьма своеобразную любовь к полётам и Байкалу вот уже второй год подряд демонстрирует один из жителей Иркутской области. Оказывается, самолётами, рухнувшими в уникальное озеро в 2017 и 2018 году, управлял один и тот же пилот. Такие данные со ссылкой на Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ приводит ИА «ИрСити».

В ходе разбирательства выяснилось, что в обоих случаях у пилота не было прав на управление самолётом.

Напомним в момент недавнего падения амфибии лётчик в кабине был один, а в прошлом году на борту легкомоторного самолёта Cessna находилось четыре человека, в том числе — один несовершеннолетний. Тогда пилота оштрафовали на 9,5 тысячи рублей за управление самолётом без прав, отсутствие судовой и полётной документации и нарушение правил использования воздушного пространства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году авиапроисшествие случилось 13 августа: легкомоторное частное судно упало при попытке взлететь в поселке Хужир Иркутской области.

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