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ДТП с автобусом в Эквадоре: 24 погибших и 80 кг кокаина

Происшествия

Люди откликнулись на объявление о бесплатной поездке и стали жертвами контрабандистов

ДТП с автобусом в Эквадоре: 24 погибших и 80 кг кокаина
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
На месте аварии

Богота, 17 августа 2018, 09:25 — REGNUM  Попавший в аварию в Эквадоре пассажирский автобус использовался для контрабанды наркотиков, а случайные пассажиры послужили прикрытием, передает телеканал N-TV 17 августа.

Изучая корпус разбитого в ДТП автобуса, полиция обнаружила двойной пол, в котором было спрятано 80 кг кокаина. Автобус был зарегистрирован в Колумбии и не имел необходимых разрешений для перевозки людей за границу. Родственники погибших сообщили прессе, что их близких пригласили бесплатно добраться до Перу.

Авария произошла 14 августа в 40 км к северу от столицы Эквадора Кито. В ДТП погибли 24 пассажира, еще около 20 получили ранения.

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