ДТП с автобусом в Эквадоре: 24 погибших и 80 кг кокаина

Богота, , 09:25 — REGNUM Попавший в аварию в Эквадоре пассажирский автобус использовался для контрабанды наркотиков, а случайные пассажиры послужили прикрытием, передает телеканал N-TV 17 августа.

Изучая корпус разбитого в ДТП автобуса, полиция обнаружила двойной пол, в котором было спрятано 80 кг кокаина. Автобус был зарегистрирован в Колумбии и не имел необходимых разрешений для перевозки людей за границу. Родственники погибших сообщили прессе, что их близких пригласили бесплатно добраться до Перу.

Авария произошла 14 августа в 40 км к северу от столицы Эквадора Кито. В ДТП погибли 24 пассажира, еще около 20 получили ранения.

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