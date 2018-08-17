В Красноярском крае потушили 11 лесных пожаров, действует – 131

Красноярск, , 09:20 — REGNUM В Красноярском крае 17 августа действует 131 лесной пожар на общей площади 305,2 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, за прошедшие сутки в регионе потушили 11 лесных пожаров на общей площади 5,78 тыс. га. С огнём боролись 670 человек. Применялось 40 единиц техники, 16 воздушных судов.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Эвенкийском, Мотыгинском и Кежемском районах. Однако в минлесхозе утверждают, что населённым пунктам и объектам экономики огонь не угрожает.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз. С 22 июня в лесах края действует режим ЧС.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 16 августа в регионе действовало 119 лесных пожаров на общей площади 282,01 тыс. га.

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