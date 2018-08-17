В Закарпатской области задержали фермера со 130 кг марихуаны

Киев, , 09:15 — REGNUM Полицейские обнаружили тайник с марихуаной в Закарпатской области, сообщает 17 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, полиция нашла целый участок площадью около 1 га, оборудованный под выращивание марихуаны. Во время обыска было изъято 130 кг высушенной марихуаны, 123 стебля размером до 2,2 м, подготовленных для производства наркотика. Владельцем обширных марихуановых «угодий» оказался мужчина в возрасте 51 года. Его задержали по статье 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

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Напомним, ранее в Одессе задержали сотрудника СИЗО. Подполковник проносил в изолятор наркотические вещества, которые раздавал заключенным.