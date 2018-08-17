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Украинские каратели дважды нарушили перемирие с ЛНР

Происшествия

Под обстрел попали два села

Луганск, 17 августа 2018, 08:14 — REGNUM  Два раза обстреляли ВСУ Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 16 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели обстреляли пгт Фрунзе и село Логвиново. Обстрел велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в Донбассе пятый год идет война. Киев упорно не хочет идти на дипломатическое решение конфликта, предпочитая вкладывать деньги в оборонный сектор. ВСУ ежедневно нарушают и перемирия, и Минские соглашения, часто при этом обвиняя войска республик в том же самом. При этом западные «партнеры» Украины, заявляя о необходимости мирного разрешения конфликта, продолжают поставлять оружие ВСУ.

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