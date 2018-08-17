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В Калифорнии площадь лесных пожаров за неделю увеличилась почти вдвое

Происшествия

В тушении задействованы 22 единицы военно-воздушной техники

В Калифорнии площадь лесных пожаров за неделю увеличилась почти вдвое
Иллюстрация: Pixabay.com
Пожар в лесу

Калифорния, США, 17 августа 2018, 08:12 — REGNUM  В американском штате Калифорния общая площадь лесных пожаров за неделю увеличилась почти в два раза и составляет около 3,1 тыс. квадратных метров, сообщает ABC со ссылкой на данные Национальной гвардии США.

По данным издания, в настоящее время в тушении пожара задействованы 22 единицы военно-воздушной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также почти тысяча гвардейцев.

Напомним, лесные пожары на севере американского штата Калифорния бушуют с начала июля. Сообщалось, что стихийное бедствие унесло жизни не менее восьми человек, в зоне риска находятся 10 тыс. домов и около 100 тыс. человек. По масштабам происшествия эти пожары стали самыми крупными за всю историю штата.

Читайте подробнее: Бушующие в Калифорнии пожары признали самыми крупными в истории штата

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Лесные пожары — 2018
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