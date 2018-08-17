Число жертв наводнения на юге Индии вновь выросло

Нью-Дели, , 08:07 — REGNUM В результате проливных дождей, обрушившихся на штат Керала, расположенный на юге Индии, погибло, по разным сведениям, от 94 до 106 человек, в то время как ранее сообщалось о 73 жертвах стихии. Премьер-министр страны Нарендра Моди планирует совершить облёт пострадавших территорий, пишет 17 августа газета The Indian Express.

Как сообщили власти штата, регион столкнулся с крайне серьезным кризисом, в результате которого были эвакуированы порядка 150 тыс. человек. Главный министр штата Пирарайи Виджаян обратился к Нарендру Моди с просьбой оказать региону более широкую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон муссонных дождей на юге Индии начался 8 августа, ливни продолжаются уже десять дней подряд. После того, как в Керале был объявлен «красный» уровень опасности в связи с наводнением, Южное командование Военно-морских сил Индии направило моряков для оказания помощи пострадавшим.

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