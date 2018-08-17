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Следователь просит оставить обвиняемых по делу о «Зимней вишне» под стражей

Происшествия

Ходатайство о продлении срока содержания под стражей подано в отношении двух обвиняемых

Кемерово, 17 августа 2018, 07:54 — REGNUM  В Центральный районный суд города Кемерово поступили ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в отношении двух обвиняемых — бывшей руководительницы инспекции Госстройнадзора Т. Комковой и сотрудника частного охранного предприятия, отключившего систему оповещения о пожаре, С. Антюшина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рассмотрение ходатайства старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации о продлении срока содержания под стражей в отношении Антюшина назначено на 21 августа, в отношении Комковой — на 23 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошёл пожар. Погибли 60 человек, большинство из которых дети. 27 марта в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. А 1 апреля Аман Тулеев ушёл в отставку с поста губернатора Кузбасса. Врио главы региона был назначен Сергей Цивилёв, который до этого занимал должность вице-губернатора области.

В настоящее время фигурантами по уголовному делу, возбуждённому по факту гибели людей в «Зимней вишне», проходят 11 человек.

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Пожар в торговом центре Кемерова
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