Новый «живодёрский» скандал в Хабаровском крае: в СПВ Ванино убивают собак

Ванино, Хабаровский край, , 07:41 — REGNUM В Хабаровском крае опять разгорается «живодёрский скандал». Жители свободного порта Ванино массово собирают подписи под обращением к властям с требованием экстренно принять меры и прекратить убийства домашних собак. С начала августа погибли 12 породистых собак — лабрадоров, хаски и других. По словам ветеринарных врачей, кто-то убивает собак при помощи нервно-паралитического яда, который может убить и людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Ванино уже собралась целая группа владельцев породистых собак, которые требуют экстренного вмешательства властей в сложившуюся ситуацию. Вечером 16 августа инициативная группа владельцев породистых собак встречала посетителей у входа в парк Победы. Люди собирали подписи под обращением к властям с требованием принять незамедлительные меры и прекратить смертельно опасный промысел неизвестных злоумышленников.

«Щенок нашей лабрадорши, восьмимесячный, которого наши друзья подарили своему сыну, вчера погиб, понюхав песок на детской площадке! У собаки почти сразу начались страшные судороги. Мы доставили щенка в ветеринарную клинику, но врач ничего сделать не смог. Более 2 часов собака погибала в чудовищных муках. Только с начала августа, по нашим данным, погибли 12 породистых собак! Врачи говорят, что это действие какого-то нервно-паралитического яда, который может быть опасен для жизни людей, особенно детей! А этот яд кто-то рассыпает даже на детских площадках! Мы любим своих питомцев, они у нас ухоженные, привитые, любимые. Это члены наших семей! Сейчас ребёнок, у которого погиб щенок-лабрадор, находится в очень плохом состоянии, он не может спать, есть, у него истерика. То же можно сказать и о взрослых. Мы взрослые люди и прекрасно понимаем: не существует таких ядов, которые могут за короткое время убить молодую, крепкую и здоровую собаку и при этом не представляют угрозы для человека. А это значит, что все рискуют — и собаки, и люди. Собаки погибают на всей территории Ванино. Это очень страшно. Любой ребёнок может дотронуться рукой и затем сунуть руку в рот. И ребёнок погибнет! Мы не понимаем, кто примет на себя ответственность за жизнь уже погибших животных и кто ответит, если пострадают люди?! Мы также не понимаем, кто и откуда взял такое количество опасного отравляющего вещества? Мы требуем экстренного вмешательства правоохранительных органов и представителей власти!» — сказала жительница Ванино, владелица лабрадора-ретривера Светлана Максимова.

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Люди, которые вели на прогулку своих питомцев, подписывали обращение. К владельцам собак присоединились и те, у кого нет домашних питомцев.

«Я не хочу бояться за жизнь своего ребёнка! Я не хочу, чтобы мой маленький сын видел, как животные погибают в страшных мучениях! У нас в лесу, за парком, лежит мёртвая собака, большая, мы все слышали, как она кричала, когда умирала. Это было ужасно! Мы все требуем, чтобы немедленно были установлены лица, которые совершают это преступление! И чтобы они были наказаны по всей строгости закона!» — сказала молодая мама, которая привела своего малыша на прогулку в парк.

В социальных сетях Ванинского района люди также выражают возмущение и страх за жизнь своих близких и питомцев:

«Куда катится наше общество? Страшно!»

«Представьте, каково ребёнку, которого собака будила каждое утро, для которого она была лучшим другом! Это стресс на всю жизнь и последствия могут быть самыми тяжелыми! На глазах у ребёнка питомец умер в страшных муках! Невыносимо!»

Люди в социальных сетях размещают и обращения к нелюдям, которые травят собак:

«Вы не люди. И не надейтесь, что вам это сойдёт с рук. Вас всё равно рано или поздно найдут. Желаем вам испытывать такие же муки».

Буквально каждый час в социальных сетях владельцы породистых собак сообщают о новых жертвах неизвестных отравителей.

«Мой пёс погиб три дня назад».

«Моя собака, ещё шесть за последние недели. Мы все общаемся. Что делать — не понимаем», — пишут жители порто-франко.

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Как сообщало ИА REGNUM, живодёрский скандал, имевший место в Хабаровске, потряс всю страну. Несмотря на то, что живодёрки и их сообщник осуждены, люди до сих пор не могут оправиться от шока, вызванного чудовищной и необъяснимой жестокостью.

Закон, регулирующий содержание собак, контроль над безнадзорными животными, называет собак «имуществом». Между тем владельцы собак настаивают на том, что собака должна считаться чувствующим существом, способным испытывать боль, страх и прочие чувства и эмоции. Способы, с помощью которых во многих муниципалитетах РФ избавляются от бездомных животных, иначе как варварством не назовешь: животных отстреливают на глазах у людей, детей, травят ядами. Между тем до сих пор в законодательстве нет даже перечня пород, разрешенных к содержанию в населенных пунктах и запрещенных.

Во многих странах тем временем собаки, уровень агрессии которых вызывает вопросы, запрещены к содержанию в многоквартирном жилом секторе, вообще в жилой зоне. И это снимает множество вопросов. Несовершенство российского законодательства порождает «монстров», которые, ненавидя собак, либо мстя за причиненный собаками вред, пускаются в авантюры с опасными для людей и животных ядами, шокируя общественность и повергая в ужас целые населенные пункты.