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Микроавтобус врезался в группу танцоров в столице Боливии

Происшествия

Семь артистов погибли

Ла-Пас, 17 августа 2018, 07:18 — REGNUM  Семь человек погибли при наезде микроавтобуса на группу людей в столице Боливии Ла-Пасе 16 августа, пишет газета El Deber.

Водитель машины не справился с управлением и вылетел в группу танцоров, репетировавших выступление на улице к празднику, запланированному на выходные. Три человека погибли на месте, четверо скончались позже в реанимации. Водитель сбежал с места происшествия.

По версии полиции, причиной наезда стал отказ тормозов. Ассоциация фольклорных объединений заявила, что не будет отменять праздник из-за происшествия, а заработанные артистами средства направит семьям погибших.

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