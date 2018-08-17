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Из-за утечки газа на предприятии в Китая пострадали сотни человек

Происшествия

Скончался 66-летний житель деревни Сансуньин

Тайюань , Китай, 17 августа 2018, 07:13 — REGNUM  Один человек погиб, еще 140-ка, из которых 27 детей, был причинен вред здоровью в результате утечки газа на сталелитейном заводе в китайской провинции Шаньси, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Утечка газа произошла на заводе сталелитейной компании Shanxi Haiwei в уезде Вэньшуй города Льюлян около 05:30 по местному времени 16 августа. В результате скончался 66-летний житель деревни Сансуньин. Один пострадавший в тяжелом состоянии был отправлен в госпиталь столичного города Тайюаня. Идет расследование.

Напомним, что 12 июля взрыв на фабрике в китайской провинции Сычуань унес жизни 19 человек. Причиной трагедии стало несоблюдение техники безопасности.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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