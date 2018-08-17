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Религиозные мотивы и корь: в Чите госпитализированы восемь человек

Происшествия

Пятеро взрослых и трое детей могли заразиться опасной вирусной инфекцией, поскольку не ставили прививки от кори по религиозным соображениям

Чита, 17 августа 2018, 05:51 — REGNUM  Отказ от прививок по религиозным мотивам стал причиной распространения заболеваемости корью в Чите.

Как сообщает сегодня, 17 августа, ИА «Чита.Ру» со ссылкой на медиков Забайкальской краевой клинической больницы, пятерых взрослых и троих детей пришлось госпитализировать с подозрением на это заразное заболевание потому, что «все заболевшие не были привиты от кори по религиозным соображениям», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, неделю назад вспышку кори зарегистрировали в Молдавии: 20 детей заболели в летнем лагере, организованном одной из религиозных общин.

Читайте ранее в этом сюжете: Вспышка кори в Молдавии: заболели 20 детей

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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