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Челябинец до смерти избил годовалого мальчика

Происшествия

Ребёнок неделю был в реанимации и 16 августа скончался

Челябинец до смерти избил годовалого мальчика
Насилие

Челябинск, 17 августа 2018, 05:22 — REGNUM  В Челябинске местный житель до смерти избил своего годовалого сына. Трагедия произошла 9 августа на территории Тракторозаводского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Известно, что в квартире одного из домов 22-летний гражданин ударил своего сына и бросил его на диван. Мальчик был госпитализирован. В больнице у него выявили ушиб головного мозга. 16 августа он скончался.

Гражданину предъявлено обвинение в (умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка. Он уже признал свою вину. Но, как отмечают в СКР, если между смертью ребёнка и действиями гражданина будет выявлена связь, то статья может быть ужесточена.

Обвиняемый арестован. Дело находится на контроле руководства областного управления СКР.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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