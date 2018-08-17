Челябинец до смерти избил годовалого мальчика

Челябинск, , 05:22 — REGNUM В Челябинске местный житель до смерти избил своего годовалого сына. Трагедия произошла 9 августа на территории Тракторозаводского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Известно, что в квартире одного из домов 22-летний гражданин ударил своего сына и бросил его на диван. Мальчик был госпитализирован. В больнице у него выявили ушиб головного мозга. 16 августа он скончался.

Гражданину предъявлено обвинение в (умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка. Он уже признал свою вину. Но, как отмечают в СКР, если между смертью ребёнка и действиями гражданина будет выявлена связь, то статья может быть ужесточена.

Обвиняемый арестован. Дело находится на контроле руководства областного управления СКР.