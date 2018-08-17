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Пьяный актер Панин устроил дебош в самолете

Происшествия

Пьяного актера сняли с рейса

Симферополь, 17 августа 2018, 05:21 — REGNUM  Российский актер Алексей Панин устроил дебош в самолете Симферополь-Москва, из-за чего пришлось вернуть воздушное судно в аэропорт вылета, сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, актер находился в нетрезвом состоянии, разгуливал по салону и не слушался членов экипажа, пытавшихся усмирить его. Из-за его поведения, самолет был вынужден вернуться в Симферополь. После посадки была вызвана полиция, пьяного актера сняли с рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в России вступил в силу закон о черных списках авиапассажиров. Согласно закону, авиадебоширу, попавшему в этот список, авиакомпании имеют право не продавать билет на самолет.

Авиакомпании не могут отказать пассажиру из черного списка в перевозке, если она является единственным способом транспортного сообщения, а также если он сопровождает инвалида к месту лечения или же направляется на похороны члена семьи.

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